Accadde oggi, 12 ottobre 2010: il caos dei tifosi serbi a Genova, la notte di Ivan Bogdanov

12 ottobre 2010. Italia-Serbia, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2012 si gioca a Genova. I tifosi serbi arrivati in città iniziano a causare disordini già dal pomeriggio, ma è allo stadio Luigi Ferraris che la situazione precipita. Tensioni e scontri con la Polizia. Rete di protezione tagliata, lanci di fumogeni ed oggetti. L’arbitro sospende il match temporaneamente e i calciatori serbi provano a calmare gli ultras. Dopo mezz’ora il gioco riprende, ma la situazione diventa insostenibile e il direttore di gara si vede costretto a sospendere definitivamente la gara. L’Uefa decise in seguito per il 3-0 a tavolino a favore dell’Italia. Quella notte salì alla ribalta Ivan Bogdanov, leader degli ultrà della Stella Rossa, arrestato e poi tornato in Italia nel match di Europa League contro il Sassuolo.