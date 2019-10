Amichevoli, l’Uruguay supera il Perù: decide una rete di Rodriguez

Non solo le importanti partite valide per la qualificazione ad Euro 2020, si sono giocate anche alcune amichevoli di preparazione in vista delle prossime partite ufficiali. Nella notte italiana in campo anche l’Uruguay, successo con il minimo sforzo contro il Perù nel match disputato allo stadio Centenario di Montevideo. A decidere il match la rete di Brian Rodriguez al 19° del primo tempo, su assist del centrocampista dell’Inter, Matias Vecino. L’Uruguay si dimostra sempre una squadra pericolosissima ed in grado di lottare per obiettivi importanti, sono tanti infatti i calciatori in squadra in grado di fare la differenza.