Arabia Saudita, incredibile in Al-Nassr-Al-Fateh: la VAR non funziona per colpa di un…cellulare

Da quando è stata introdotta la VAR ne abbiamo viste di tutti i colori. Ma quanto successo in Arabia Saudita è un caso unico nel suo genere. Durante la gara tra Al-Nassr e Al-Fateh l’arbitro che è stato richiamato a bordocampo dalla VAR per correggere un errore. Fin qui sarebbe tutto normale, se non fosse che il monitor non funzionava. Il motivo, riportato da ESPN, è davvero incredibile. Uno degli addetti al campo, aveva staccato poco prima la presa del monitor del VAR per poter ricaricare il proprio cellulare. Cose… dell’altra parte del mondo.