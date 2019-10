Assemblea di Lega Serie A il 21 ottobre, i punti all’ordine del giorno

ASSEMBLEA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

In conformità alle vigenti disposizioni statutari e e regolamentari, l’Assemblea della Lega Serie A è convocata per lunedì 21 ottobre

presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Milano, Via Rosellini 4 – alle ore 10 DO i n prima convocazione e, occorrendo, alle 12.00 i n seconda convoca zione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

Verifica Approvazione verbali Assemblea 1 ° luglio 201 9 e 8-29 luglio 201 Comunicazioni del Presidente Comunicazioni Aggiornamento proposta di Media Pro su diritti AV ss 2021 -22 e Fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della stagione sportiva 2019-2020. Destinazione Fondo Multe per progetto Juni or TI M Azione risarcitoria per danno Cartello c/ o Lega operato da I MG/MP&Silva /B4. Vari e ed eventuali

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A.