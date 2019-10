Atalanta, adesso credici: l’obiettivo è lo scudetto, 10 curiosità svelano perchè l’impresa è possibile

E’ andata in archivio la 9^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha fornito importanti indicazioni per il proseguo della stagione, sempre più alla ribalta l’Atalanta che ha recuperato due punti in classifica a Juventus e Inter. Sì, avete capito bene perchè la squadra di Gasperini è una seria candidata alla vittoria del campionato. I nerazzurri nell’ultimo match hanno asfaltato l’Udinese, 7-1 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, la squadra di Gasperini si è confermata nettamente superiore all’avversario e l’espulsione di Opoku non deve sminuire l’impresa dell’Atalanta. E’ vero che l’esperienza in Champions League è stata fino al momento non all’altezza, a sprazzi la squadra di Gasperini ha dimostrato di poter imporre il gioco anche in Europa poi l’esperienza a livello internazionale ha fatto la differenza e le partite come quelle contro il Manchester City possono rappresentare un piccolo inizio verso obiettivi più prestigiosi. L’Atalanta gioca per distacco il miglior calcio del campionato e può emulare il Leicester, club che con Ranieri in panchina è riuscito a vincere la Premier League, i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per mettere in apprensione la Juventus, lo dice la classifica. Sarebbe un’impresa storica, negli ultimi anni i campionati sono stati vinti sempre da big, l’ultima impresa in Serie A risale alla stagione 1990-1991 quando a vincere fu la Sampdoria.

L’Atalanta in corsa per lo scudetto, ecco perchè in 10 motivi