Barcellona, dalla Spagna: Braida pronto a far causa dopo il licenziamento

Il Barcellona e Ariedo Braida hanno ‘divorziato’, la vicenza adesso potrebbe finire davanti ad un giudice. E’ quanto viene riportato dalla stampa spagnola che riprende una indiscrezione di Catalunya Radio, il dirigente ex Milan è stato allontanato nonostante un contratto fino al 2022 ed adesso chiede giustizia. Braida, assistito dall’avvocato Juan de Dios Crespo sembra proprio intenzionato ad intentare causa al tribunale del lavoro per licenziamento ingiusto, adesso la palla passa al giudice che dovrà tentare di conciliare le parti per evitare lo scontro e provare a raggiungere un accordo. Si conclude dunque nel peggiore dei modi l’esperienza di Braida al Barcellona.