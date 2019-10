Bologna-Lazio, le dichiarazioni: Inzaghi spiega la sostituzione di Immobile, il vice di Mihajlovic parla di Sinisa

“Le nostre prestazioni non sono mai mancate, è un passo in avanti. La Lazio è una squadra forte, fisica e di qualità. Abbiamo ribattuto sempre con coraggio, facendo il nostro gioco con qualità e prendendo in mano la gara”. Sono le dichiarazioni di Emilio De Leo, secondo di Sinisa Mihajlovic, commenta ai microfoni di Radio Rai il pareggio contro la Lazio al Dall’Ara. “Mihajlovic? Il mister è fondamentale per questo gruppo, ma noi dobbiamo imparare a procedere come stiamo facendo da due mesi a questa parta. Certo quanto è in panchina è uno stimolo fortissimo per tutti”.

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport sulla sostituzione di Immobile. “Immobile e’ un trascinatore ma quando siamo rimasti in dieci ho dovuto fare una scelta. Avevamo Correa fresco, la scelta penso che l’ho pagata. Purtroppo i rigori li sbaglia solo chi li calcia. Il nostro rigorista e’ Immobile ma in quel momento era gia’ uscito. Correa si e’ preso la responsabilita’ e ha colpito la traversa, sarebbe stato il gol vittoria”