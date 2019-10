Breno-Ciliverghe, le indicazioni dal tecnico Carobbio

Concluso il cammino in Coppa Italia il Ciliverghe torna a pensare al campionato con il derby in trasferta domani contro il Breno alle porte per gli uomini di Carobbio chiamati a riprendere il cammino interrotto contro ila Correggese. Ancora indisponibili gli attaccanti Ait Bakrim e De Angelis, insieme ai lungodegenti Minelli e Pasotti; non recupera Chimini e si riferma subito Garofalo.

AVVERSARIA – I granata, tornati in serie D dopo 27 anni di assenza, rappresentano la sorpresa del campionato per quanto riguarda le squadre bresciane con la settima posizione in classifica a quota dieci punti frutto di tre vittorie ed un pareggio. Nell’ultima partita il pareggio interno a reti bianche contro la Savignanese. L’ultimo ed unico precedente riguarda la Coppa Italia e si è disputato ad agosto con la vittoria per 6-2 dei gialloblù.

DICHIARAZIONI – Queste le dichiarazioni del tecnico Filippo Carobbio alla vigilia della partita: “La partita di Coppa Italia deve essere solo un lontano ricordo buono per le statistiche e nulla più, il Breno già allora aveva dimostrato di essere una gran bella squadra, con il risultato molto bugiardo in quanto più volte anche loro si erano resi pericolosi. In campionato sono la bresciana che sta facendo meglio a dimostrazione di quanto la rosa sia di qualità con un Triglia che come sempre è

protagonista. Da parte nostra dobbiamo subito riprendere il filotto di risultati utili consecutivi in campionato interrottosi domenica scorsa contro la Correggese. Ovvio che voglio una squadra concentrata per tutti i novanta minuti senza più i cali finali che hanno portato alle reti di Fiorenzuola e Correggese, in un derby he sarà un esame importante per noi e in cui dovremo fare punti”.

ARBITRO – Dirigerà l’incontro il signor Foresti di Bergamo coadiuvato dagli assistenti arbitrali Bartolucci di Vibo Valentia e Signorelli di Paola.

CONVOCATI – Questi i convocati dal tecnico Carobbio per l’impegno di Coppa Italia

Portieri: Magoni, Valtorta.

Difensori: Avesani, Belotti, Licini, Manu-Aning, Menni, Panelli, Sanni, Scalvini.

Centrocampisti: Comotti, Coulibaly, Faccioli, Franzoni, Maspero, Miglio, Mozzanica, Sola, Vignali.

Attaccanti: Berta, Confalonieri.