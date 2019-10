Buffon nominato ambasciatore del World Food Programme dell’Onu: il portiere parla di Inter, Sarri e Nazionale

“L’Inter è la rivale numero uno della Juventus, senza il minimo dubbio. Lo sono perché conosco benissimo l’allenatore, il suo modo di insegnare il calcio, di ragionare, di trasmettere convinzioni. Conosco bene anche il direttore, Marotta, e anche moltissimi calciatori, che sono di primissimo livello”. Parla così il portiere Gigi Buffon a margine della nomina ad ambasciatore del World Food Programme dell’Onu.

Il portiere della Juve parla anche dei bianconeri e di Nazionale: “Un’ultima partita in azzurro? Accetterei con gran piacere solo nel momento in cui decidessi di smettere di giocare, prima non avrebbe senso. Mancini ha sempre dimostrato attenzione e delicatezza nei miei confronti. Come detto altre volte è qualcosa di non dovuto e che non cerco”.

“Sarri ha le idee chiare e noi abbiamo voglia di apprendere qualcosa di diverso rispetto agli ultimi 10 anni. La sua filosofia ci piace, i grandi giocatori hanno bisogno di stimoli. Ha una carriera quasi trentennale e ha toccato il punto più alto proprio alla Juventus. Ha tante convinzioni che trasferisce alla squadra che ha voglia di apprendere. Le prestazioni e i risultati arriveranno”.