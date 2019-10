Calciomercato, dall’estero si scatenano su Juve e Inter: svincolati per Fiorentina e Samp

Il calciomercato non è ufficialmente aperto ma le dirigenze si muovono in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno per rinforzare le rose. Nelle ultime ore diversi movimenti che riguardano i club del campionato di Serie A ma non solo, operazione anche dall’estero. Ecco tutte le trattative nel dettaglio.

FIORENTINA – Il club viola si prepara a piazzare un altro colpo ‘alla Ribery’, nel mirino un altro svincolato: Ben Arfa. Il calciatore reduce dall’esperienza al Rennes in passato era finito nel mirino di altri club italiani come Genoa, Atalanta e Sampdoria. Nelle ultime ore la Fiorentina ha effettuato uno scatto che potrebbe rivelarsi decisivo.

SAMPDORIA – La Sampdoria è in crisi e la dirigenza ha deciso di correre subito ai ripari, è fatta per l’arrivo del centrocampista Bertolacci, nella giornata di domani l’ex Genoa e Milan firmerà il contratto per poi mettersi a disposizione di Di Francesco. Bertolacci ha già superato le visite mediche.

INTER – Bomba dalla Spagna, l’Inter avrebbe offerto più volte Stefan de Vrij al Barcellona, trovando però il rifiuto del club blaugrana, una notizia tutta da confermare ma che è rimbalzata nelle ultime ore. Per la prossima stagione invece il grande obiettivo è Milinkovic-Savic, l’intenzione è offrire un prestito con diritto di riscatto. Nelle casse del club nerazzurro è in arrivo un importante tesoretto dalla cessione di Gabigol, circa 30 milioni di euro.

JUVENTUS – Il tecnico Maurizio Sarri ha chiesto un pupillo per il centrocampo, l’obiettivo è Kante del Chelsea, i Blues valutano il calciatore 80 milioni di euro.