Calciomercato, l’Inter ha individuato il dopo Handanovic: derby Genoa-Samp, colpo a sorpresa della Lazio

Il calciomercato non dorme mai, l’ultima sessione estiva è stata molto calda con tante squadre che si sono rinforzate, la pausa per le nazionali è servita ai dirigenti per tuffarsi nuovamente sulle strategie in vista delle prossime finestre, si preannunciano operazioni sia per gennaio che per giugno. Ecco tutte le trattative delle ultime ore.

VERRATTI – “Nel 2016 il Barcellona si presento’ da me con qualcosa di diverso, penso fosse normale pensarci su”. Lo ha dichiarato il centrocampista del Paris Saint-Germain e della Nazionale, Marco Verratti, in un’intervista concessa a Rmc Sport. Nasser Al-Khelaifi, patron del Psg, lo notò e chiese informazioni a Carlo Ancelotti e a Leonardo: “Chiese a Leonardo e Ancelotti se mi conoscevano, ma non credo che sapessero molto sul mio conto e so che chiesero informazioni su di me in Italia. E’ una storia strana: per questo dico sempre che nel calcio hai anche bisogno di un po’ di fortuna” ha concluso Verratti.

PAQUETA‘ – Il Psg gurda con attenzione in Italia, un obiettivo è Paquetà. L’offerta per il brasiliano si aggira sui 40 milioni di euro, il club rossonero ci pensa ma non vorrebbe privarsene a gennaio.

LAZIO – La Lazio avrebbe raggiunto un accordo con Yunus Akgun, esterno offensivo del Galatasaray in scadenza a giugno, indiscrezione riportata da Fotospor.

UDINESE – L’Udinese annuncia di aver raggiunto l’intesa con Rodrigo De Paul per il rinnovo fino al 30 giugno 2024 (il contratto in essere scadeva nel 2023). L’argentino è arrivato a Udine nell’estate 2016.

INTER – Handanovic rappresenta una sicurezza per l’Inter, si tratta infatti di uno dei migliori portieri in circolazione ma i nerazzurri pensano anche al futuro, nel mirino è finito Musso, uno dei migliori in Serie A in questo inizio di stagione.

DERBY DI GENOVA – Genoa e Sampdoria sono sulle tracce del capitano del Panathinaikos e della nazionale greca Dimitris Kourbelis.