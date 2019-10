Calciomercato Sampdoria – I blucerchiati sono partiti male in campionato. Zero gioco, poche idee e risultati deludenti. In attesa di novità in merito alla questione societaria, la società genovese pensa al mercato degli svincolati.

Andrea Bertolacci sarebbe vicino alla Sampdoria, la trattativa per il centrocampista di 28 anni svincolato dopo l’ultima stagione al Milan è molto ben avviata. Un rinforzo in più per gli uomini di Di Francesco che dovranno rinunciare a Karol Linetty per un mese. L’anno scorso in maglia rossonera collezionò appena quattro presenze. Bertolacci, che dovrebbe firmare un biennale, aveva giocato nel Genoa dal 2012 al 2015 e poi nel campionato 2017-2018.