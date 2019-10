Cech si dà all’hockey su ghiaccio: debutterà in NIHL con i Guildford Phoenix

Petr Cech è stato per anni uno dei migliori portieri del mondo. Il ceco si è ritirato la scorsa estate. Ora per Cech inizia una nuova avventura. Da sempre appassionato di hockey su ghiaccio, Cech tenterà la carriera da portiere di questo sport. Per farlo ha scelto la seconda divisione inglese (NIHL) e debutterà con la maglia dei Guildford Phoenix già nel fine settimana. Nel 2006 Cech ha subito un infortunio al cranio che ne ha messo a rischio la vita e la carriera. Da allora ha sempre dovuto indossare un caschetto protettivo durante le gare. Ora tornerà ad indossare il caschetto, ma stavolta per pura passione.