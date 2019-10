Sfortuna, imprecisione ed un super Forster lasciano le briciole alla Lazio: beffa al Celtic Park [FOTO]

Celtic-Lazio live – Dopo la sconfitta all’esordio in Romania, la squadra biancoceleste si è subito ripresa andando a vincere in casa e in rimonta contro i francesi del Rennes. Adesso, trasferta non semplice in Scozia, nella tana del Celtic. In seguito al pari in rimonta contro l’Atalanta, Inzaghi cerca la strada della continuità.

Si chiude bene, rischia quasi nulla, passa in vantaggio, sogna il colpaccio ma alla fine viene beffata. Una Lazio sfortunata ed imprecisa esce via senza neanche un punto dal Celtic Park dopo aver pregustato la vittoria. Lazzari porta in vantaggio i biancocelesti a ridosso dell’intervallo, la squadra di Inzaghi dà l’impressione di poter gestire senza patemi, ma non chiude la gara quando deve. Correa colpisce il palo e un minuto dopo gli scozzesi pareggiano. Nel finale, un po’ di sfortuna ed un Forster versione Superman, non solo impediscono agli aquilotti di non tornare di nuovo in vantaggio, ma permettono ai biancoverdi di ribaltarla: è Jullien a beffare la Lazio saltando più in alto di tutti ed indisturbato, infilando Strakosha. In alto la FOTOGALLERY del match.

88′ – Lazio beffata. Dal possibile nuovo vantaggio (per ben due volte) al secondo gol degli scozzesi che la ribaltano nel finale. Difesa disattenta in occasione di un calcio d’angolo, Jullien salta tutto solo e indisturbato mettendo dentro di testa.

83′ – Questa volta l’occasione è per Immobile, ma l’attaccante spreca tutto chiudendo troppo il diagonale. Da apprezzare la giocata di Caicedo.

79′ – Ancora Lazio vicina al gol. Lazzari serve Parolo, che conclude a due passi dal portiere, bravissimo a respingere. Biancocelesti sfortunati.

66′ – Solita legge del calcio, gol mancato-gol subito: la Lazio prende il palo e il Celtic pareggia. E’ Christie a raccogliere il pallone dalla sinistra e concludere dall’interno dell’area.

63′ – Lazio vicina al raddoppio ancora in contropiede. Correa fa tutto bene: scatta in velocità, si sposta il pallone sul destro e conclude, ma il pallone si stampa sul palo.

58′ – Errore in disimpegno di Lucas Leiva e per poco non ne approfitta il Celtic.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45’+1 – Si chiude il primo tempo, la Lazio è in vantaggio con il gol di Lazzari al 38′.

39′ – Lazio in vantaggio. Contropiede micidiale dei biancocelesti con Lazzari che conclude di potenza dopo aver fatto tutta la fascia.

25′ – Gara vivace e movimentata, tanta intensità ma nessuna vera occasione.

1′ – Partiti!

CELTIC-LAZIO

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi; Edouard.

LAZIO (3-5-2): Straskosha; Acerbi, Vavro, Bastos; Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Parolo, Jony; Correa, Caicedo.