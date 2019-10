Ciliverghe, c’è un nuovo acquisto: arriva Maspero

Il Ciliverghe Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Maspero. Il centrocampista, classe 97, giunge in gialloblù dopo l’ultima esperienza al Ciserano; nelle ultime cinque stagioni ha sempre disputato il campionato di serie D arrivando a totalizzare ad oggi 98 presenze in

categoria, sempre con la maglia del Ciserano.

“E’ un calciatore di qualità – dichiara il team manager Cristiano Tonoli – che può ricoprire più ruoli a centrocampo e quindi faceva al caso nostro visti i tanti infortuni traumatici che abbiamo patito nelle ultime settimane. Pur essendo giovane ha comunque accumulato molta esperienza visto che da cinque stagioni gioca stabilmente in serie D e questo potrà sicuramente fare solo bene ad una squadra comunque molto giovane. Il ritorno di un Maspero a Ciliverghe riporta alla mente tanti bei ricordi, l’augurio è che Alessandro possa scrivere altre pagine importanti della nostra storia come ha fatto suo padre con cui vincemmo il campionato di Eccellenza ormai sei anni fa”.

“Ho avuto modo di allenarmi con la squadra per qualche settimana e ho trovato un gruppo con cui è davvero piacevole stare e di grande qualità. – le parole di Alessandro Maspero – Ho sempre visto questa società come una seconda casa, sono felice di indossare questa maglia e di essere allenato da un tecnico come Carobbio. Il mio ruolo? Sono pronto a giocare dove il mister mi chiederà di impegnarmi. Tornare dove mio padre ha lasciato un buon ricordo è sicuramente uno stimolo in più, ma spero di scrivere la mia storia”.