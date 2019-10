Classifica marcatori live, la graduatoria aggiornata: Djuricic sale a 2

Classifica marcatori live – Si iniziano a delineare le prime gerarchie. Chi lotterà fino alla fine per l’ambito titolo di capocannoniere? Per ora, in testa c’è Immobile con 9 reti. Il bomber della Lazio è seguito da Duvan Zapata e Berardi. Leggermente in ritardo Belotti e Cristiano Ronaldo.

9 RETI: Immobile (Lazio)

6 RETI: Zapata (Atalanta); Berardi (Sassuolo).

5 RETI: Muriel (Atalanta); Lukaku (Inter); Belotti (Torino).

4 RETI: Gomez (Atalanta); Donnarumma (Brescia); Martinez (Inter); Ronaldo (Juventus); Mancosu (Lecce); Mertens (Napoli); Dzeko (Roma).

3 RETI: Gosens (Atalanta); Joao Pedro; Pulgar (Fiorentina); Kouamé (Genoa); Sensi (Inter); Pjanic (Juventus); Piatek (Milan); Insigne (Napoli); Cornelius (Parma); Kolarov (Roma); Caputo (Sassuolo); Petagna (Spal).

2 RETI: Palacio, Sansone (Bologna); Castro, Ceppitelli, Simeone (Cagliari); Milenkovic, Ribery (Fiorentina); Criscito, Pinamonti (Genoa); Brozovic (Inter); Higuain (Juventus); Correa (Lazio); Calderoni (Lecce); Calhanoglu (Milan); Llorente, Manolas, Milik (Napoli); Kulusevski, Inglese (Parma); Djuricic (Sassuolo); Di Francesco (Spal); Okaka (Udinese); Veloso (Verona).

1 RETE: Castagne, De Roon, Ilicic (Atalanta); Bani, Danilo, Krejci, Orsolini, Soriano (Bologna); Balotelli, Cistana, Romulo (Brescia); Faragò, Nainggolan (Cagliari); Boateng, Castrovilli, Chiesa, Pezzella (Fiorentina); Schone, Zapata (Genoa); Candreva, D’Ambrosio, Gagliardini, Sanchez (Inter); Chiellini, Danilo, Dybala, Ramsey (Juventus); Caicedo, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic Savic, Radu (Lazio); Babacar, Farias, Lucioni (Lecce); Hernandez, Kessie, Leao (Milan); Callejon, Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Lozano (Napoli); Barillà, Gagliolo, Gervinho, Kucka (Parma); Cristante, Kluivert, Mkhitaryan, Under (Roma); Bonazzoli, Gabbiadini, Jankto, Quagliarella (Sampdoria); Boga, Defrel, Duncan, Traoré (Sassuolo); Kurtic (Spal); Ansaldi, Berenguer, Bonifazi, Izzo, Zaza (Torino); Becao, Lasagna (Udinese); Faraoni, Kumbulla, Pessina (Verona).