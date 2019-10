PANCHINA GENOA – Colpo di scena in casa Genoa, sembrava imminente l’esonero dell’allenatore Andreazzoli dopo la sconfitta nel match della 7^ giornata del campionato di Serie A contro il Milan, 1-2 il risultato finale. Il presidente Preziosi ha incontrato diversi allenatori, per ultimo Guidolin, sembrava ad un passo l’annuncio dell’ex Udinese e Palermo che aveva dato l’ok al trasferimento, poi il clamoroso dietrofront. E’ andato in scena un incontro tra Andreazzoli ed il presidente Preziosi ed il numero uno rossoblu ha deciso di confermare la fiducia all’allenatore, non ci sarà dunque l’esonero ed Andreazzoli guiderà l’allenamento di domani. Adesso avrà il tempo per preparare la sfida contro il Parma, questa volta veramente l’ultima chance.