Cristiano Ronaldo: “Felice di aver segnato in uno stadio speciale per me”

Un gol splendido, l’ennesimo nelle qualificazioni, per Cristiano Ronaldo. Il Portogallo vince 3-0 contro il Lussemburgo, l’attaccante della Juve segna con un fantastico pallonetto nello stadio in cui è cresciuto, ‘Josè Alvalade’ dello Sporting Lisbona. Questo il suo tweet. “Sono felice di aver segnato in uno stadio speciale per me e di avere dato il mio contributo per una vittoria che ci permette di avvicinarci all’obiettivo”.

Feliz por ter marcado num estádio especial para mim e ter contribuído para uma vitória que nos coloca mais perto do nosso objetivo! 💪 🇵🇹 pic.twitter.com/7bRmgPiUSX — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 12, 2019