Cutrone: “La nuova Under 21 è forte. Seguo il Milan e mi dispiace, ma sono felice in Premier”

“Eravamo in Italia e avevamo una grande squadra, ma purtroppo l’Europeo non è andato bene. Sapevamo che sbagliando anche una sola partita si rischiava di uscire”. Così Patrick Cutrone, attaccante del Wolverhampton, intervenuto ai microfoni di RaiSport dal ritiro dell’Under 21 in vista del match contro l’Irlanda. “Vestire questa maglia mi riempie sempre di orgoglio. Siamo una buona squadra, tutti dobbiamo imparare qualcosa aiutandoci sempre per essere un gruppo compatto”, ha aggiunto.

“Sono un tifoso del Milan, guardo tutte le partite. Dispiace vederlo in difficoltà, ma la società è forte e secondo me si rialzerà”. Così Patrick Cutrone, attaccante del Wolverhampton, intervenuto ai microfoni di RaiSport dal ritiro dell’Under 21 a proposito della crisi del Milan. “Il legame con i tifosi? Mi ha fatto piacere al momento del trasferimento ricevere tutti quei messaggi. E’ bello sapere di aver lasciato un bel ricordo, mi rende fiero”, ha aggiunto. “La Premier League? Ho avuto una fase di ambientamento con la nuova squadra, mi sto trovando molto bene. Essere accolto così dai tifosi è stato bello, mi trovo bene con i compagni e con lo staff. E’ bellissimo giocare in Premier”, ha dichiarato Cutrone sulla sua esperienza ai Wolves. Sui complimenti ricevuti da Guardiola, l’ex milanista ha detto: “Sono contento delle parole di Guardiola, ma bisogna rimanere con i piedi per terra e far bene”. Infine alla domanda se ha nostalgia dell’Italia, Cutrone ha detto: “L’Italia è l’Italia, ma in Inghilterra mi trovo molto bene”.