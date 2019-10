Diego Costa condannato: guai con il fisco per il calciatore dell’Atletico Madrid

Problemi fuori dal campo per l’attaccante Diego Costa, il calciatore dell’Atletico Madrid è stato infatti dichiarato colpevole di un reato fiscale di 1,1 milioni di euro e ha riconosciuto i fatti a lui imputati dall’Agenzia delle Entrata, è quanto riportato dal Mundo Deportivo. Il calciatore oltre a risarcire la cifra ha accettato una pena detentiva di 6 mesi che potranno essere sostituiti da una multa di 600mila euro, nel dettaglio i fatti risalgono al 2014 quando il calciatore aveva firmato un contratto da 800mila euro con lo sponsor non pagando il dovuto con il fisco. In quell’anno Diego Costa aveva trasferito la residenza in Inghilterra ma nei sei mesi precedenti era residente in Spagna.