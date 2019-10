Dybala, la mamma della fidanzata contro l’argentino: “lo odio, volevo uccidermi”

Le ultime partite con la maglia della Juventus sono state veramente da incorniciare per l’attaccante Paulo Dybala, l’argentino grande protagonista anche nel successo dei bianconeri contro l’Inter. Fuori dal campo continua a gonfie vele la storia d’amore con la fidanzata Oriana Sabatini ma a fare discutere sono state le dichiarazioni della mamma Catherine Fulop in un’intervista radiofonica in Argentina: “L’unica cosa che non perdono a Paulo è che ha portato Oriana in Europa. Gli dico che lo odio e lui risponde che si sta prendendo cura di lei. Di recente hanno compiuto un anno e inizialmente, sinceramente, volevo uccidermi. In un attimo non l’ho vista per quasi quattro mesi ed era tanto. È stata una fase pesante”.