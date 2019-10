Emre Can si scusa: “Ho messo mi piace senza badare al contenuto. Sono per la pace nel mondo”

“Ho messo mi piace senza badare al contenuto”. Il centrocampista della Juventus e della nazionale tedesca, Emre Can, aveva spiegato così il suo like, poi tolto, su Instagram a un post di Cenk Tosun attaccante dell’Everton e della Turchia. Il giocatore turco aveva postato una foto in cui esultava per il gol decisivo segnato contro l’Albania con il saluto militare e la didascalia: “Per la nostra nazione, specialmente per chi rischia la vita per il nostro Paese”. Il like di Emre Can, turco naturalizzato tedesco, è stato molto criticato e oggi il giocatore juventino ha postato una foto di gruppo della nazionale tedesca scrivendo: “Sono un pacifista e prego ogni giorno per la pace nel mondo”.