Espulsione Biraschi – Sono bastati due minuti al Milan per ribaltare il match. Ingressi d’oro quelli di Paquetà e Leao. Prima segna Theo Hernandez, poi Kessie su rigore dopo il mani di Biraschi in area. Nell’occasione, e dopo consulto al Var, l’arbitro ha assegnato il penalty ed ha espulso il difensore, che era subentrato dopo dieci minuti a Criscito. Il direttore di gara ha considerato l’episodio come chiara occasione da gol, decidendo quindi per il rosso. Si complica, dunque, per il Genoa.