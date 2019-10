Fiorentina, bagno di folla per Ribery: selfie e autografi per il francese

Bagno di folla per Franck Ribery protagonista oggi di una sessione autografi organizzata dalla Fiorentina nel proprio negozio situato in centro. Tantissimi i tifosi desiderosi di vedere da vicino il campione francese che a dispetto dei 36 anni sta contribuendo al rilancio della squadra viola. Limitato a 500 il numero di coloro che, muniti di apposito braccialetto, hanno potuto farsi fare un autografo o un selfie. Infine. lunga telefonata oggi tra Rocco Commisso e il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini all’indomani dell’acquisto da parte del club viola dell’area di 25 ettari per il centro sportivo: previsto un incontro la prossima settimana quando è atteso il patron di nuovo in Italia.