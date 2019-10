Fiorentina, le parole di Barone: “Castrovilli presto in Nazionale”

Contro l’Udinese “è una partita particolare, molto importante, si gioca in un orario diverso. La squadra sta lavorando abbastanza bene, bisogna mantenere i piedi per terra, essere molto concentrati. L’Udinese gioca con uno stile di calcio molto particolare, domani dobbiamo fare risultato”. Lo ha detto Joe Barone, ‘braccio destro’ del presidente e proprietario del club gigliato, Rocco Commisso, parlando a margine dell’inaugurazione della ‘Fiera di Scandicci’, svoltasi questa mattina a in provincia di Firenze. Il fatto che Federico Chiesa e Riccardo Sottil siano stati convocati in Nazionale maggiore e in Under 21 “è una cosa molto importante – ha aggiunto Joe Barone -. Io e Rocco Commisso abbiamo sempre parlato di avere giocatori viola che possano giocare in Nazionale, italiani che rappresentino la maglia azzurra e dunque questo fa piacere. Castrovilli? Con tanta ansia speravo di leggere il suo nome fra i convocati di Roberto Mancini per le prossime due gare della Nazionale maggiore, purtroppo non è avvenuto ma sono fiducioso, la convocazione arriverà presto”.