Gol Lautaro, inizio clamoroso dell’Inter contro il Barcellona [VIDEO]

GOL LAUTARO – Si sta giocando la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, in campo l’Inter contro il Barcellona. I blaugrana recuperano Messi, l’argentino in campo dal primo minuto dopo il problema fisico che l’ha messo da parte nelle ultime partite. Avvio clamoroso della squadra di Antonio Conte, passano appena tre minuti ed i nerazzurri passano subito in vantaggio, è Lautaro Martinez a portare in vantaggio il club italiano, l’argentino bravissimo ad incrociare. Continua dunque il momento ottimo della squadra di Antonio Conte che adesso dovrà provare a mantenere il prezioso gol di vantaggio.

