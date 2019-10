Gol Pjanic, gran destro al volo per il centrocampista della Juventus in Bosnia-Finlandia [VIDEO]

GOL PJANIC – Grande vittoria per la Bosnia contro la Finlandia. Un successo che interessa anche l’Italia, che in caso di vittoria contro la Grecia sarebbe qualificata all’Europeo del 2020. Protagonista del successo bosniaco Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus ha segnato il secondo gol, su calcio di rigore, e la terza rete con un gran destro al volo. Momento d’oro per Pjanic. In basso il VIDEO.