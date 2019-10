Infortunio Criscito, Andreazzoli: “E’ muscolare, sembra essere serio. La partita? Episodi determinanti””

Infortunio Criscito e commento alla gara. Queste le parole di Andreazzoli a Dazn al termine del match perso contro il Milan.

“L’infortunio a Criscito è muscolare, purtroppo sembra essere serio. La partita? Ho fatto i complimenti ai ragazzi, buona gara nel primo tempo. Poi ad inizio ripresa con errori inconcepibili in Serie A. Dopo lo svantaggio ci abbiamo riprovato come prima. C’è rammarico, è fastidioso uscire sconfitti dopo una serata così. Ma il calcio è fatto di episodi ed interpretazioni. Rosso a Biraschi? Nessuna protesta, il fallo c’è come c’era il fallo su Kouamé. Reina si è riscattato e gli episodi sono andati tutti a nostro sfavore. I tanti gol presi? Ci sono responsabilità anche mie, ma sono tutti episodi o leggerezze”.