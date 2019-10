Infortunio Dzeko, il bosniaco lascia l’Olimpico con una borsa del ghiaccio [DETTAGLI]

INFORTUNIO DZEKO – La Roma non è andata oltre l’1-1 contro il Cagliari. Finale di partita convulso e ricco di polemiche, ma in casa giallorossa c’è anche preoccupazione per le condizioni di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco ha lasciato lo stadio Olimpico con una borsa del ghiaccio sulla faccia per andare in ospedale a fare degli accertamenti. Si temeva seriamente la frattura dello zigomo. Gli esami hanno confermato la prima ipotesi. Dzeko verrà operato subito per ridurre la frattura, a rischio la convocazione in nazionale.