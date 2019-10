Infortunio Mbappé, il calciatore lascia il ritiro della Francia

INFORTUNIO MBAPPE’ – Kylian Mbappé ha lasciato il ritiro della Francia impegnata nelle qualificazioni ad Euro 2020 contro Islanda e Turchia. “Ha bisogno di più tempo” ha detto oggi il tecnico dei Blues, Didier Deschamps. L’attaccante del 20enne Paris Saint-Germain da agosto ha afflitto da una serie di infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi. “Se n’è andato per la semplice ragione che non era pronto”, ha aggiunto l’allenatore francese. Mbappé è stato sostituito in squadra dall’attaccante del Borussia Moenchengladbach Alassane Plea, che ha fatto la sua unica precedente apparizione internazionale in un’amichevole contro l’Uruguay lo scorso novembre.