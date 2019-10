Infortunio Milenkovic, problemi per il difensore della Fiorentina

INFORTUNIO MILENKOVIC – Apprensione in casa Fiorentina per le condizioni del difensore Nikola Milenkovic in vista del lunch match di domani contro l’Udinese, il calciatore è a rischio forfait. Il calciatore ha saltato la partitella finale ma c’è comunque ottimismo per il recupero, salvo sorprese Montella dovrebbe schierare la stessa formazione della trasferta vittoriosa contro il Milan. In porta Dragowski, difesa composta da Milenkovic (in dubbio), Pezzella e Caceres, centrocampo con Lirola e Dalbert esterni, Badelj in regia, la coppia Pulgar e Castrovilli come interni, ed in attacco la coppia Federico Chiesa-Franck Ribery.