Infortunio Pogba, non c’è pace per il francese: si ferma di nuovo, i tempi di recupero

Infortunio Pogba – Non c’è pace per il centrocampista francese, costretto nuovamente a fermarsi dopo il rientro la scorsa settimana in Coppa di Lega. Problema alla caviglia per il calciatore del Manchester United, i tempi di recupero sono stimati in circa 2-3 settimane. L’ex Juve, dunque, oltre a saltare il match di domani di Europa League contro l’Az Alkmaar e quello di domenica in campionato a Newcastle, non sarà presente neanche con la sua Nazionale per gli impegni di qualificazione contro Islanda e Turchia.