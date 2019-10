Infortunio Sanchez, brivido Inter: “rischia 3 mesi di stop”

INFORTUNIO SANCHEZ – “Perdiamo Alexis per questa partita e se dovesse operarsi con l’Inter, starebbe fuori per due o tre mesi. E’ un peccato, stava tornando a giocare nel suo club, ha segnato due gol e ha giocato in Champions League. Dobbiamo aspettare in queste ore cruciali per sapere la decisione che prenderà l’Inter. Decideranno loro cosa succederà: per noi è Alexis Sanchez, per l’Inter è uno dei giocatori”. Sono le preoccupanti dichiarazioni del Ct del Cile Reinaldo Rueda in conferenza sulle condizioni dell’attaccante dell’Inter Sanchez, il calciatore ha accusato il problema alla caviglia nella sfida della sua Nazionale contro la Colombia.