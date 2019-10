Infortunio Sensi – Molto sfortunato il centrocampista nerazzurro, costretto a lasciare il campo nel clou di Inter-Juve. La sua assenza si è fatta sentire, come dimostra anche il risultato. Ma non è tutto: il calciatore è costretto a dare forfait per la Nazionale, impegnata con Grecia e Liechtenstein. Il ct Roberto Mancini deve fare a meno di lui e dovrà adesso trovare una soluzione. Il nerazzurro resterà al club di appartenenza per le cure del caso.