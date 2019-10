Infortunio Zapata, il comunicato della Colombia: ansia in casa Atalanta

“Lo staff medico della nazionale colombiana riferisce che Duvan Zapata congedato dal ritiro dopo aver subito un infortunio nella partita contro il Cile. Il giocatore ha accusato un dolore alla coscia destra e per questo motivo si sottoporrà ad esami medici nelle prossime 48 ore per stabilire la diagnosi e il trattamento da seguire. Zapata rientrerà quanto prima dal suo club, dove effettuerà il recupero”. Sono ore di ansia per le condizioni dell’attaccante Duvan Zapata, negli ultimi minuti è arrivato il comunicato ufficiale della Colombia dopo la sfida contro il Cile, l’attaccante dell’Atalanta verrà sottoposto nelle prossime ore a nuovi accertamenti ma le sensazioni non sono buone, il calciatore salterà sicuramente alcune partite.