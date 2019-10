Inter-Juventus, Conte infiamma l’ambiente: “la petizione dei tifosi bianconeri? Ignoranti”

“E’ una partita tra due squadre che in questo momento sono in testa alla classifica, quindi hanno fatto meglio delle altre, ma parliamo della settima partita del campionato e tutti i valori verranno fuori man mano che andiamo avanti”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, in vista del big match della 7^ giornata contro la Juventus. “Vedremo più avanti che tipo di ambizioni e spazi da protagonisti ci ritaglieremo in questo campionato, di sicuro è una bellissima partita che tanti vorranno guardare e da parte nostra deve esserci la voglia e l’entusiamso di giocare questo tipo di match. Domani sarà un altro test importante di crescita contro una squadra che ha dettato legge negli ultimi 8 anni in Italia e ha fatto benissimo anche in Europa, diventando una squadra a livello delle altre grandi europee. Grande merito a chi l’ha fatta diventare negli anni una corazzata vera e propria, hanno lavorato bene e sono da esempio”.

Alcuni tifosi della Juventus ha fatto la petizione per togliere la stella all’allenatore: “Non sono tifosi, quelli sono ignoranti. Non definiamo tifoso chi pensa in questa maniera. Abbiamo la fortuna di fare uno sport amatissimo nel mondo e dobbiamo essere da esempio, trasmettere valori positivi ed essere entusiasti di giocare a calcio che è uno sport, non una guerra. A volte ci si dimentica di questo, è uno sport che deve tramandare valori positivi, non odio e violenza. Altrimenti sono il primo ad alzare la mano e a dire basta. Nessuno mi tiene qui a fare l’allenatore. Oggi siamo in una società dove odio e violenza attecchiscono alla grande, le generazioni vengono su che è una bellezza. C’è solo da avere paura. Da quando sono tornato in Inghilterra sono in difficoltà, vedo delle situazioni e dico: ma chi me lo ha fatto fare? Fin quando la passione verso questo sport supera questo tipo di situazioni allora ok, ma quando mi fanno passare la passione dico: fermi un attimo, grazie e arrivederci. Non sarà una grande perdita per il calcio, ma nemmeno questo calcio sarà una perdita per me”.