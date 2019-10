Inter, Mazzola: “Conte sembra ancora juventino. Gli bastava guardare l’arbitro per avere un rigore”

“Conte? Abbiamo fatto bene a toglierlo alla Juve, però non lo so, non mi convince”. Sandro Mazzola, storica bandiera dell’Inter, ai microfoni di ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, ha espresso le sue perplessità sull’allenatore nerazzurro. “Non lo so, quando parla mi sembra parli ancora con gli juventini invece che con i nostri -prosegue Mazzola-. Si, perché si nasce juventini come si nasce interisti, è difficile cambiare. Conte ancora bianconero? Si, mi sembra l’abbia individuato bene, non c’è niente da fare, è una cosa che ha dentro proprio. Da cosa lo capisco? Anche da come guarda la partita. Vorrebbe parlare come da juventino poi si accorge che è all’Inter e parla da interista”. “Protestando con gli arbitri come quando era alla Juve…? Come avete fatto ad indovinare? Alla Juve gli bastava alzare le mani e guardare l’arbitro per avere un rigore qui. Qui invece no. Arbitro pro-Juve? Cavoli, come sempre, anche ieri”. Infine sull’addio a Icardi. “Manca, mi piaceva molto, lo preferisco a Lukaku”.