Inter, Skriniar: “Bisogna essere più aggressivi nella nostra area di rigore”

“Stasera abbiamo fatto una partita non bellissima ma comunque positiva: abbiamo tenuto palla e creato occasioni, purtroppo non siamo riusciti a fare risultato. La Juventus è una squadra forte, lo sapevamo: noi abbiamo tante cose da migliorare”. Sono le parole a Sky Sport del difensore dell’Inter Milan Skriniar al termine della sfida persa in casa contro la Juve. “Bisogna essere più aggressivi vicino alla nostra area di rigore. La Juventus, come il Barcellona, è molto pericolosa lì: dobbiamo stare più attaccati all’uomo”.