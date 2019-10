Italia, Gianluca Vialli ambasciatore di Euro 2020

Sono ore calde che riguardano Gianluca Vialli, l’ex calciatore della Sampdoria è impegnato nell’acquisto del club blucerchiato, la trattativa continua nonostante il comunicato pubblicato nelle ultime ore che metteva fine ad una possibile negoziazione. Nel frattempo Vialli si aggregherà alla Nazionale dalla giornata di domani in veste di ambasciatore di Euro 2020, l’ex Juventus resterà al fianco degli azzurri per quattro giorni e ricoprirà il ruolo insieme a Francesco Totti nella sede di Roma dell’Europeo dell’anno prossimo. Un ruolo importante per Vialli in attesa di novità sull’acquisto della Sampdoria con possibili colpi di scena che sembrano dietro l’angolo.