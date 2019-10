Italia Under 21, vittoria contro l’Armenia: decide Scamacca, ma la squadra di Nicolato non convince

Vittoria di misura per l’Italia Under 21 in Armenia. La squadra di Paolo Nicolato non ha convinto pienamente, rischiando in parecchie circostanze, soprattutto nel finale con la traversa colpita dagli armeni. Decide una rete di Scamacca nel primo tempo con un colpo di testa su assist di Sottil. Tante le occasioni sprecate dagli Azzurrini, specialmente con Cutrone, parecchio impreciso sotto porta e in zona decisiva. E’ mancata un po’ di brillantezza all’Italia Under 21, che comunque sale a quota 7 punti dopo 3 partite. Nella classifica del girone guida l’Irlanda con 10 punti in 4 gare.