Juventus, Emre Can: “In questo momento non sono felice. Avrò nuove possibilità”

Emre Can è stato tra i protagonisti della partita amichevole tra Germania e Argentina, terminata 2-2 con le reti di Gnabry e Havertz per i tedeschi e di Alario e Ocampos per l’Albiceleste. Il calciatore della Juventus non sta vivendo un periodo fortunato e lo ha rimarcato in un’intervista al termine della gara di ieri: “In questo momento non sono felice. Ora non gioco molto. La stagione scorsa, invece, ho giocato tanto, soprattutto in partite importanti per la Juventus: ho anche giocato bene. In questa stagione non ho ancora avuto occasioni. Ma penso che quando tornerò, avrò di nuovo delle possibilità di giocare. Sono grato a Joachim Low, perché non ho giocato molto nel club e mi ha chiamato comunque in Nazionale”.