Juventus-Leverkusen, le indicazioni di Paratici su de Ligt, Dybala e Mandzukic

“De Ligt ha 19 anni, spesso lo dimentichiamo un po’ tutti. E’ normale che un calciatore straniero debba abituarsi al calcio italiano ed a quello di Sarri, ai compagni. Non conosce gli avversari, mi sembra tutto normale e guardando le prestazioni mi pare sia in grande crescita e senza grandi errori”. Sono le dichiarazioni del ds della Juventus Fabio Paratici ai microfoni di Sky prima del match contro il Bayer Leverkusen. Poi il punto anche su Dybala e Mandzukic. “Dybala e’ arrivato ai primi di agosto, non ha fatto una preparazione completa, ma e’ un grande giocatore. Per Mandzukic parleremo per trovare la miglior soluzione possibile”.