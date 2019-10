Klopp non pensa alla Nazionale tedesca: “ad oggi non è un mio obiettivo”

Jurgen Klopp è uno dei migliori allenatori in circolazione, il tecnico ha ancora tanto da dare ai club e non pensa alla Nazionale tedesca come riporta in un’intervista al portale web “Magenta TV”. “Oggi non è una mia volontà. Non posso dire al cento per cento che sono la persona giusta”, ha dichiarato Klopp, “In questo momento sono molto contento di quello che faccio. E questo è importante in tutta questa storia”, ha concluso Klopp. Il tedesco è legato al Liverpool d un contratto fino al 2022, il club inglese ha intenzione di rinnovarlo ma il tecnico per adesso pensa al futuro e ha deciso di prendersi del tempo, aggiornamenti previsti solo al termine della stagione.