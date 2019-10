Incredibile La Russa: “in attacco l’Inter è passato da pisello confuso a pisello grande”

“Direi che la morale della partita è che l’Inter ha cambiato un grande centravanti col pisello confuso con un centravanti confuso dal pisello grande #InterJuve #Inter”. E’ l’incredibile messaggio di Ignazio La Russa, senatore Fdi e agguerritissimo tifoso interista, dopo l’esito del big match di ieri, il riferimento è alla staffetta in attacco del club nerazzurro che è passato da Mauro Icardi che alla fine ha accettato il Psg a Lukaku, arrivato dal Manchester United. Nella gara di ieri sconfitta dell’Inter contro la Juventus, blitz della squadra di Sarri sul risultato di 1-2, per i nerazzurri non è bastato il rigore trasformato da Lautaro Martinez per l’1-1, poi ribaltato dalla rete di Higuain.