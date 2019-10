L’uomo del giorno – David Trezeguet, l’attaccante ‘invisibile’ che poi diventava letale

Il classico attaccante d’area vecchia maniera. Invisibile (spesso) per tre quarti di gara, poco partecipe al gioco in tanti momenti del match, ma quantomai letale al primo pallone utile, che puntualmente finiva in rete. Di chi stiamo parlando? Di David Trezeguet, ‘L’uomo del giorno’ di oggi di CalcioWeb. L’ex attaccante della Juventus, protagonista della consueta rubrica della nostra redazione, compie 42 anni.

Nato in Francia ma da genitori argentini, torna da piccolo con la famiglia in Sudamerica, dove cresce calcisticamente. Esordisce coi professionisti lì dove si era formato, nella Platense. Ma a 18 anni fa ritorno nel paese di nascita. La sua prima esperienza europea è al Monaco, nel Principato si fa conoscere al grande calcio. Cinque anni, più di 100 presenze e oltre 50 reti tra Monaco 2 e prima squadra. Al suo fianco, un altro attaccante che farà la storia del calcio, Thierry Henry. Nel 2000 passa alla Juventus e saranno le migliori stagioni della sua carriera: 10 anni e una caterva di gol, scudetti e una finale di Champions League persa. Insieme a Del Piero formerà la coppia della Juve dei primi anni 2000. E’ tra i calciatori bianconeri che rimane in Serie B anche dopo Calciopoli, contribuendo all’immediato ritorno in A. Ultimi anni di carriera, dopo l’addio alla Juve nel 2010, tra Spagna, Emirati Arabi, Argentina e India.

Con la Nazionale è tra i protagonisti del doppio trionfo consecutivo Mondiale-Europeo tra 1998 e 2000. In quest’ultima occasione, segna il gol decisivo in finale contro l’Italia nel Golden Gol.