Gravissimo lutto nel calcio, calciatore cade dal sesto piano e muore [NOME e DETTAGLI]

Gravissimo lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto il calciatore argentino Ezequiel Esperon, il centrocampista è precipitato dal sesto piano di un palazzo in cui si trovava con degli amici a causa di una ringhiera che ha ceduto sotto il suo peso. Immediato l’intervento dell’ambulanza, Esperon dava ancora segni di vita ma è morto durante il trasporto in ospedale. Il calciatore era svincolato dopo aver giocato nel club messicano dell’Atlante: “ci rammarichiamo profondamente per la morte di Ezequiel Esperón, un membro amato della famiglia Azulgrana. Ci uniamo al dolore di familiari e amici. Un abbraccio al cielo”. In passato ha indossato anche la maglia del Gremio: “Abbiamo appreso con grande tristezza la notizia della morte del giovane atleta Ezequiel Esperon, che e’ passato dal nostro club nel 2016 e nel 2017. Il nostro pensiero va a familiari e amici in questo momento di dolore”.