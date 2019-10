Maglia verde Italia, una scelta che fa discutere: l’azzurro è un simbolo, non siamo l’Irlanda

Gli Azzurri si vestiranno di verde. Almeno per un giorno, o forse chissà visto che la nuova maglia presentata ufficialmente ieri dallo sponsor Puma diventerà la nostra terza divisa. La maglia verde farà il suo esordio sabato sera, all’Olimpico, contro la Grecia. Una scelta puramente di marketing quella della Figc, che ha rievocato il colore indossato dalla nostra Nazionale nel lontano 1954. In quello’occasione, guarda un po’ sempre all’Olimpico, l’Italia si vestì di verde per necessità. La partita vedeva avversaria degli Azzurri l’Argentina. E i colori bianco e azzurro dei sudamericani rischiavano di confondersi con gli storici colori sociali dell’Italia. A quel punto, su richiesta dell’arbitro, si optò per il verde.

Ora a distanza di anni la scelta verrà riproposta, ma stavolta senza motivi (diciamo così tecnici). E’ ovvio che quella della divisa verde sia una scelta di marketing. Negli ultimi anni ci siamo abituati a vedere seconde e terze maglie improponibili per via di sponsor o stilisti impazziti. Abbiamo visto la maglia militare del Napoli, o altre scempiaggini simili. Altre squadre hanno fatto addirittura peggio. E’ il caso della nuova maglia della Juventus, che si discosta parecchio dalla tradizione. Ma fin quando si parla di club, la scelta del marketing ci può stare. Ma guai a toccare la Nazionale. La maglia azzurra è un simbolo nel mondo, non siamo l’Irlanda, siamo l’Italia. Quella divisa ci identifica agli occhi della altre nazionali e rovinare tutto per vendere qualche maglietta in più non è accettabile.

La Figc ha voluto spiegare la scelta del verde come un richiamo al Rinascimento, collegandolo alla rinascita azzurra. Altra allusione è alla maglia verde adottata dalle nazionali giovanili italiane dopo la partita del 1954. Infatti, la maglia azzurra era una prerogativa della Nazionale maggiore a cui un giovane doveva aspirare. E, visto che gran parte del gruppo di Mancini è basato sui giovani si è tornato a quel colore. Alcuni sono rimasti comunque entusiasti dalla voglia di innovazione, dalla ventata di freschezza che si vuole dare alla Nazionale. Altri, tra i quali CalcioWeb, restano fedeli alla tradizione. La Nazionale è azzurra e rimarrà azzurra. Cosa succederà quando sabato sera vedremo in campo Italia-Grecia? La cosa certa è che tiferemo per gli Azzurri, pardon per i Verdi.