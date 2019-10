Messi colleziona nuovi record: l’argentino riceve la sesta scarpa d’oro

Altro importante riconoscimento per Leo Messi che ha ricevuto oggi la sua sesta “Scarpa d’Oro” come miglior cannoniere della passata stagione grazie ai 36 gol realizzati nella Liga, un ringraziamento speciale ai compagni “senza i quali oggi non sarei qui. E’ un riconoscimento a tutto lo spogliatoio. Ovviamente la Champions e’ qualcosa di speciale e tutti gli anni vorremmo vincerla ma la Liga e’ ancora piu’ importante, perche’ ti mette nelle migliori condizioni in Champions e Coppa del Re e al Barcellona puntiamo sempre a vincere tutto“, ha sottolineato il fuoriclasse argentino sotto gli occhi dei figli Thiago e Mateo e dei compagni di squadra Luis Suarez e Jordi Alba. E Messi non ha di certo intenzione di fermarsi, in arrivo altri nuovi record.