Messi, la rivelazione: “Nel 2014 volevo andare andare via dalla Spagna, mi sentivo trattato male…”

Un futuro mai seriamente messo in discussione, ma che qualche volta ha leggermente scricchiolato. Ma Lionel Messi ha tenuto a precisare, per l’ennesima volta, qual è la sua intenzione: chiudere la carriera al Barcellona. L’asso argentino ha rilasciato una lunga intervista all’emittente catalana RAC1. Queste le sue parole.

“Ho sempre sognato di giocare un giorno nel Newell’s ma alle volte bisogna pensare alla famiglia, che è la cosa più importante. Ecco perché la nostra idea, anche se non si sa mai, è vivere per sempre a Barcellona e chiudere la carriera qui. Soprattutto per come mi sento nel club, per come ci troviamo bene nella città, per i miei figli, non voglio che siano costretti a lasciare gli amici. Il rinnovo? Al momento non c’è nulla ma mi sono sempre tenuto ai margini delle trattative, perché non abbiamo mai avuto problemi, è sempre stato tutto molto semplice. Se mi vogliono la mia idea è sempre quella di restare qui e non è cambiata. Fino a quando giocherò? Di anno in anno vedo come sto, se posso continuare. Ho ormai un’età in cui si inizia a fare fatica, così come è normale e logico. Potrei dire che arriverò a 35-36 anni e a quel punto magari non potrò più muovermi”.

“Per quanto riguarda la stagione in corso, anche se abbiamo avuto qualche difficoltà in avvio, abbiamo una rosa con grandissimi giocatori che può puntare a vincere tutto. Abbiamo sempre avuto un progetto vincente negli ultimi anni e se in Champions non è andata bene nelle ultime stagioni è stato per colpa nostra, per come abbiamo giocato a Roma e a Liverpool, non per il progetto né per l’allenatore. Ci sono stati dei momenti, soprattutto nella stagione 2013-14, fra i problemi col fisco e gli infortuni, che volevo andare via dalla Spagna, mi sentivo trattato male e non volevo restare. Ma non ho mai ricevuto offerte ufficiali perché tutti sapevano che la mia idea era di rimanere”.

“Griezmann e Neymar? Per chiunque non conosce il metodo Barça arrivare qui da fuori è complicato. Griezmann è un giocatore intelligente, di grande qualità, e si adatterà. Ovviamente è una bugia che io non volessi Griezmann. L’anno scorso ho detto che era uno dei migliori e che i migliori sono sempre i benvenuti. Per lo stesso motivo volevo che tornasse Neymar, non so se la società abbia fatto tutto il possibile per riprenderlo ma non è una cosa che mi riguarda. So che c’erano dei contatti. Credo che Neymar si sia pentito presto di essere andato via e ho temuto anche che finisse al Real, che Florentino Perez avrebbe sfruttato il fatto che volesse lasciare il Psg a tutti i costi. Per il futuro non escludo nulla, né che torni al Barcellona né che vada al Real, nel calcio può succedere di tutto. Mi manca Cristiano Ronaldo, mi sarebbe piaciuto se fosse rimasto al Real, era una rivalità in più”.