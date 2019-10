Mancano ancora notizie certe o ufficiali, ma Sinisa Mihajlovic potrebbe tornare in panchina nel match di questo pomeriggio al Dall’Ara tra Bologna e Lazio, il suo presente contro il suo passato.

Secondo quanto riporta il noto sito GianlucaDiMarzio.com, gli esami a cui il tecnico rossoblu si è sottoposto in mattinata hanno dato esito positivo. L’allenatore potrà tornare quindi in panchina dopo l’ultima volta, in occasione di Bologna-Spal (1-0 il finale).